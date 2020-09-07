One dead after "suspicious" fire at the People's Center in Pablo

Courtesy: Pablo People's Center Facebook Page 

PABLO - Multiple agencies responded to a fire at the People's Center in Pablo Sunday evening.

According to the Lake County Sheriff's Office, the body of 33-year-old Julian Michael Draper of Pablo, MT was recovered from the building. Local fire crews found the body in a back office of the People Center.

According to Sheriff Don Bell, Draper had barricaded the doors which made fighting the fire challenging. Right now Draper is a suspect in starting the fire at the People's Center which is now severely damaged.

Draper's body was sent to the Montana crime lab where the cause of death will be investigated.

This is a developing story.

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