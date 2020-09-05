Rattlesnake Creek
Tessa Nadeau ABC FOX Montana

MISSOULA -- Work continues on the Rattlesnake Dam Removal Project in Missoula. 

Over Labor Day weekend, the project hit a major milestone. Crews worked to get the Creek to flow freely to the Clark Fork River for the first time in 100 years. 

Since the dam removal, the project contractor, Aqua Tera Restoration has been working to divert the creek into its new channel location.
 
Labor Day weekend was the last time the creek will be disturbed as part of the restoration project. 
 
River Design Group Restoration Hydrologist, John Muhlfeld, said getting to this point took the help of many people including the community.
 
“So this started with a vision that was created by the community for the community. We’re just happy to be here today seeing the final steps coming through,” Muhlfeld said.
 
The next step in the project is beginning the re-vegetation process. Missoula Parks and Recreation has been growing vegetation native to the creek site all summer in a greenhouse. 
 
Anyone can volunteer to help the City, Trout Unlimited and project partners restore the vegetation along the creek. 
 
If you are interested in volunteering in September and October, contact Clancy Jandreau at jandreauc@ci.missoula.mt.us for more details.
 

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