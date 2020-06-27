...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH LATE TUESDAY
NIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED A
* FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF IDAHO AND MONTANA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN IDAHO, LOWER HELLS CANYON/SALMON RIVER REGION,
NORTHERN CLEARWATER MOUNTAINS, OROFINO/GRANGEVILLE REGION AND
SOUTHERN CLEARWATER MOUNTAINS. IN MONTANA, BITTERROOT/SAPPHIRE
MOUNTAINS, BUTTE/BLACKFOOT REGION, FLATHEAD/MISSION VALLEYS, LOWER
CLARK FORK REGION, MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS, POTOMAC/SEELEY
LAKE REGION AND WEST GLACIER REGION.
* FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT
* AN EXTENDED PERIOD OF LIGHT TO MODERATE RAIN WILL CAUSE SMALL
STREAMS TO SWELL. HEAVY RAIN ON MONDAY MAY CAUSE SOME STREAMS AND
URBAN AREAS TO FLOOD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT
FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING
SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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