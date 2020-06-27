Police: Helena woman stabs boyfriend

GRANITE COUNTY- Montana Highway Patrol was in pursuit of a car on Highway 1 near Hall.

A release from Granite County Sheriff Scott Dunkerson says after the the car became stuck on a field, the driver fled on foot with a large knife.

After tense negotiations with the suspect, Sheriff Dunkerson says he was taken into custody without further incident and is being evaluated at a hospital.

The reason for the pursuit is currently unknown and criminal charges are pending.

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