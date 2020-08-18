Railroad (MGN)

TURAH, Mont. - According to Montana Rail Link, around 1:04 a.m. Tuesday, an MRL crew, operating a westbound train carrying mixed freight, encountered an overturned vehicle on the railroad tracks near Turah.

Ross Lane with MRL says when the crew saw the vehicle, they immediately put the train into an emergency braking procedure, but were unable to stop before hitting the vehicle. The incident did not take place at a railroad crossing.

Lane says the incident is still under investigation and it is unclear if the vehicle was occupied at the time of the collision. The train crew was not injured and the locomotive received only minor damage.

MRL officials stayed on the scene with local law enforcement and train traffic resumed about 4:25 a.m. Tuesday.

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