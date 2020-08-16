No injuries in officer-involved shooting
Anchor/Reporter

A UM student and his spouse were walking along South Ave around 10:30 Saturday night when they were robbed at gun point.

Campus Police say the two victims saw a car jump the sidewalk, drive on the grass, jump the sidewalk again and park in the road. When they approached the car, the driver got out of the vehicle yelled obscenities then pointed a handgun at the couple and said "give me everything you got."

The suspect is described as a white man early twenties around 5'10" with a skinny build. He was wearing a flat brim hat, jeans, and a t-shirt. The car is a maroon 4 door passenger car with a Montana license plate.

Two women also got out of the car yelled at the driver to putt he gun away then left the scene on foot.

No one was hurt during this indecent and it is still under investigation. If you have any information call the University of Montana Police Department at (406) 243-6131 or (406)243-4000.

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