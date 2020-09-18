MHP responds to a scene

Summer is winding down and we take a look at the numbers of Montana's 100 deadliest days.

This year Montana Highway Patrol recorded 85 fatalities on streets across the state from the start of Memorial Day weekend to the end of Labor Day weekend.

85 is significantly up from last year, and Tom Butler, Colonel with the Montana Highway Patrol says two important factors come into play, ""The nice weather and the COVID issues pushed more people out and about and I think that's somewhat reflective in the rise in the increase in fatal numbers that we had this year. It's always very difficult comparing year to year, particularly, these two years have a had some dramatic differences."

Although the numbers seem alarming, the state's fatality rate is actually down 2.2% overall compared to this time last year.

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