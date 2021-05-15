Early morning rollover crash near Four Corners, no road blocks

THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT HAS REQUESTED A MISSING ENDANGERED
PERSON ADVISORY FOR DONALD SPIES.
DONALD IS A WHITE 63 YEAR OLD MALE, WHO IS 6 FOOT 2 INCHES TALL,
WEIGHS 205 POUNDS, HAS BROWN EYES AND GRAY HAIR, AND WEARS
GLASSES.
DONALD IS DRIVING A SILVER 2019 FORD F 150 PICKUP TRUCK, MONTANA
LICENSE PLATE 4-40393C.
HE WAS LAST SEEN ON MAY 13TH, 2021, AT 8 PM, WEARING A DARK ZIP-UP
JACKET AND KHAKI PANTS.
DONALD MAY BE HAVING A MENTAL HEALTH CRISIS. IF SEEN, DO NOT
APPROACH HIM, AND CALL 9 1 1 IMMEDIATELY.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION ON THE POSSIBLE WHEREABOUTS OF DONALD,
PLEASE CALL MISSOULA POLICE AT 406-552-6300, OR CALL 9 1 1. THANK
YOU.