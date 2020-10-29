Halloween, pumpkins
Image by Robert Davis from Pixabay

MONTANA - Halloween is a spooky (and fun) time of the year, no matter where you are. 

Even though the holiday might look different this year because of the pandemic, there are still events going on to have fun. The CDC has set guidelines about how to celebrate safely this year. 

Here's a list of websites you can go to in order to check out what's going on in your area:

  • Missoula: Click here
  • Billings: Click here
  • Helena: Click here
  • Butte: Click here
  • Great Falls: Click here
  • Bozeman: Click here
  • Kalispell: Click here.  

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