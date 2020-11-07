APTOPIX 2020 Election DNC

Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden and his running mate Sen. Kamala Harris, D-Calif., watch fireworks during the fourth day of the Democratic National Convention, Thursday, Aug. 20, 2020, at the Chase Center in Wilmington, Del.

 Andrew Harnik / AP

President Elect Joe Biden and Vice President Elect Kamala Harris are expected to deliver remarks Saturday evening at 6 pm on NBC and ABC.

On NBC, they will be interrupting the Notre Dame football game on ABC they will be breaking into the Stanford versus Oregon football game.

Both programs are set to resume after their remarks.

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