Junkyard fire leaves no serious injuries
MALMSTROM, Mont. - Malmstrom Fire Emergency Services (MFES) received a call for a possible junkyard fire near Steel street (1408 52nd St. N) Monday morning.
 
MFES responded around 11 a.m. and the put out the fire in about 20 minutes. Officials say there were no serious injuries caused by the fire. 
 
The cause of the fire is currently unknown. 

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