THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
518 IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT /8 PM PDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN IDAHO THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN CENTRAL IDAHO
IDAHO
IN EAST CENTRAL IDAHO
LEMHI
IN PANHANDLE IDAHO
CLEARWATER
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHWEST MONTANA
FLATHEAD LAKE LINCOLN
SANDERS
IN WEST CENTRAL MONTANA
GRANITE MINERAL MISSOULA
RAVALLI
THIS INCLUDES THE CITIES OF AHSAHKA, BAKER, BELKNAP,
BELL CROSSING, BEND, BURGDORF, CARMEN, COBALT, CRESTON, DENT,
EAST KAMIAH, EDDY, EUREKA, EVERGREEN, FLORENCE, FORTINE,
GIBBONSVILLE, GRANGEVILLE, GRANTSDALE, GREER, HAMILTON,
HAPPYS INN, HAUGAN, KALISPELL, KEYSTONE, KILA, KOOTENAI FALLS,
LAKE MARY RONAN, LAKESIDE, LEESBURG, LIBBY, LOZEAU, MACKAY BAR,
MARION, MAXVILLE, MISSOULA, NORTH FORK, OROFINO, PARDEE,
PHILIPSBURG, POLSON, PORTERS CORNER, PRINCETON, PROCTOR, QUARTZ,
QUIGLEY, RIVERSIDE, SAINT REGIS, SALMON, SALTESE, SKALKAHO PASS,
SNIDER, SOMERS, STEVENSVILLE, STRYKER, SUPERIOR, THOMPSON FALLS,
TREGO, TROUT CREEK, WARREN, WHITE PINE, WINONA, AND WOODSIDE.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.