traffic alert

BELGRADE, Mont. - A multi-vehicle crash is closing both lanes Highway 287 at mile-marker 28 south of Cameron Friday.

The Madison County Sheriff's Office said via Facebook there are detours set up on Highway 191 between West Yellowstone and Belgrade, and I-15 to eastern Idaho.

Drivers are asked to avoid the area. The closure will remain in place until further notice.

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