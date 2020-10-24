THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
MULTIPLE THREATS OF SNOW AND WIND.
SNOW WILL BEGIN BY 3 PM MDT THIS AFTERNOON. HIGH CONFIDENCE
EXISTS FOR A PERIOD OF HEAVY SNOWFALL FROM 6 PM THIS EVENING THROUGH
3 AM SATURDAY MORNING. STRONG EAST WINDS WILL IMPACT THE TERMINAL
BEGINNING AROUND 3 AM SATURDAY. BLOWING AND DRIFTING OF SNOW IS
POSSIBLE SATURDAY MORNING INTO THE EARLY AFTERNOON.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY...
* WHAT...SNOW AND BLOWING SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF
UP TO ONE INCH IN THE MISSOULA VALLEY, AND ONE TO THREE INCHES
IN THE BITTERROOT VALLEY. WINDS WILL GRADUALLY INCREASE AND
CAUSE PERIODS OF BLOWING SNOW.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...UNTIL NOON MDT TODAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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