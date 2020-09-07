Poor visibility on I-90 near Ritzville causing collisions

...HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING...
* WHAT...NORTHEAST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED. MOST LOCATIONS WILL SEE GUSTS APPROACHING 45 MPH,
ISOLATED LOCATIONS IN MISSOULA AND THE BITTERROOT VALLEY COULD
SEE GUSTS APPROACHING 50 T0 55 MPH. THE STRONGEST WINDS ARE
EXPECTED FROM 5PM TO 8PM THIS EVENING.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR NICHOLAS
GOLDER.
HE IS A WHITE 86 YEAR OLD MAN, WHO IS 5 FOOT 11 INCHES
TALL AND 160 POUNDS, WITH GRAY HAIR AND BLUE EYES.
NICHOLAS HAS SERIOUS MEDICAL CONDITIONS, MEMORY IMPAIRMENT, AND
NEEDS MEDICATION THAT HE DOES NOT HAVE WITH HIM.
NICHOLAS WAS TAKEN FROM A CARE FACILITY IN FORT COLLINS, COLORADO
BY AN UNKNOWN SUBJECT. NICHOLAS CALLED AND SAID HE WAS IN
MONTANA. NICHOLAS PREVIOUSLY LIVED IN FORSYTH, AND MAY BE IN THE
BILLINGS AREA.
TO VIEW HIS PHOTO GO TO WWW.DOJMT.GOV AND CLICK ALERTS.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT NICHOLAS GOLDER, PLEASE CONTACT
THE FORT COLLINS POLICE AT 970-221-6540. THANK YOU.