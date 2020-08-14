YELLOWSTONE NATIONAL PARK- A major water main break had the road between Mammoth Hot Springs and Norris Junction in Yellowstone National Park closed.

According to the park, the water main break was between the Mammoth Hot Springs Terraces and the YCC Camp and provides all potable water to the Mammoth Hot Springs area.

Crews worked through the night to remove asphalt from the road to locate the break and temporarily repair the break.

A permanent fix for the break is planned to be done this fall when visitation and vehicle traffic slows down.

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