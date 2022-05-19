  • Alex Eschelman

11 student-athletes between Bozeman and Gallatin High School signed to compete in collegiate athletics. 

11 student-athletes between Bozeman and Gallatin High School signed to compete in collegiate athletics this week. 

Bozeman Hawks 

Darby Hannan, Concordia College, MN - Soccer

Gallatin Raptors 

Peter Rehberger, Carroll College, MT - XC and T&F

David Seymour, Menlo College, CA - XC and T&F

Nolan Gyselman, Midland University, NE -  Basketball

Aeden DeGraw, Lynn University, Boca Raton FL - Swim

Molly O'Connor, Carroll College, MT - Volleyball

Melaina Springer, Adrian College, MI - Lacrosse

Garret Coley, Montana State, MT - T&F

Andrew Western, Walla Walla Community College, WA -Baseball

Corbin Holzer, Jamestown University ND - Baseball