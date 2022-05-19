11 student-athletes between Bozeman and Gallatin High School signed to compete in collegiate athletics this week.
Bozeman Hawks
Darby Hannan, Concordia College, MN - Soccer
Gallatin Raptors
Peter Rehberger, Carroll College, MT - XC and T&F
David Seymour, Menlo College, CA - XC and T&F
Nolan Gyselman, Midland University, NE - Basketball
Aeden DeGraw, Lynn University, Boca Raton FL - Swim
Molly O'Connor, Carroll College, MT - Volleyball
Melaina Springer, Adrian College, MI - Lacrosse
Garret Coley, Montana State, MT - T&F
Andrew Western, Walla Walla Community College, WA -Baseball
Corbin Holzer, Jamestown University ND - Baseball