Ballots for June primary election have been mailed

GREAT FALLS- The Secretary of State published test results for the primary election in Cascade County.

The test results for Cascade County were published as the actual results on the Secretary of State website Tuesday night after being mistaken for the real numbers.

Results were fixed around 9:20 pm after Cascade County election officials reached out to the Secretary of State.

As of right now, the numbers are corrected.

You can follow the latest election night results on our website here.

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