THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
MISSOULA POLICE DEPARTMENT HAS REQUESTED A MISSING AND ENDANGERED
PERSON ADVISORY FOR RICHARD REID, 61-YEAR-OLD, WHITE MALE, 6 FOOT
2, 220 POUNDS, GRAY HAIR, HAZEL EYES, USUALLY WEARS WESTERN SHIRT
AND BOOTS. RICHARD WAS LAST SEEN JULY 21ST AT DECKER TRUCK STOP.
HE LEFT ON FOOT AFTER QUITTING HIS JOB UNEXPECTEDLY. HE SENT A
"GOODBYE" MESSAGE TO HIS FAMILY. IT IS BELIEVED RICHARD IS
SUICIDAL AND MAY CAUSE HARM TO HIMSELF. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION ON RICHARD REID PLEASE CONTACT THE MISSOULA POLICE
DEPARTMENT AT 406 552-6300 OR CALL 911. THANK YOU.