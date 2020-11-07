THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
THE OCCURRENCE OF MODERATE SNOW.
A PROLONGED PERIOD OF LIGHT TO MODERATE INTENSITY SNOWFALL IS
EXPECTED LATE TONIGHT INTO SUNDAY MORNING. WHILE SNOW COULD START
MIXING IN AS EARLY AS 7PM, ACCUMULATING SNOWFALL IS MOST LIKELY
BETWEEN MIDNIGHT AND 11AM SUNDAY. SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES ARE EXPECTED.
Weather Alert
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS
EVENING TO 11 PM MST SUNDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO 11 PM MST SUNDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden and his running mate Sen. Kamala Harris, D-Calif., watch fireworks during the fourth day of the Democratic National Convention, Thursday, Aug. 20, 2020, at the Chase Center in Wilmington, Del.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
THE OCCURRENCE OF MODERATE SNOW.
A PROLONGED PERIOD OF LIGHT TO MODERATE INTENSITY SNOWFALL IS
EXPECTED LATE TONIGHT INTO SUNDAY MORNING. WHILE SNOW COULD START
MIXING IN AS EARLY AS 7PM, ACCUMULATING SNOWFALL IS MOST LIKELY
BETWEEN MIDNIGHT AND 11AM SUNDAY. SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES ARE EXPECTED.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS
EVENING TO 11 PM MST SUNDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO 11 PM MST SUNDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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