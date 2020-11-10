...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
11 AM MST WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES.
HEAVIER SHOWERS COULD CAUSE ISOLATED HIGHER SNOW TOTALS AND LOW
VISIBILITY.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS, BUTTE/BLACKFOOT REGION
AND POTOMAC/SEELEY LAKE REGION.
* WHEN...FROM 7 PM THIS EVENING TO 11 AM MST WEDNESDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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