...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 3 PM FRIDAY TO NOON MDT
SATURDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 9
INCHES. WINDS GUSTING TO 35 MPH WIDESPREAD AND UP TO 50 MPH IN
FAVORED CANYONS. FROM 3 AM TO NOON BLIZZARD-LIKE CONDITIONS MAY
OCCUR IN DOWNTOWN MISSOULA, RATTLESNAKE CANYON, AND HELLGATE
CANYON.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM 3 PM FRIDAY TO NOON MDT SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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