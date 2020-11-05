THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR AMELIA
BROOKS, A WHITE 22 YEAR OLD FEMALE, 5 FOOT 1, 220 POUNDS, WITH
BLUE EYES, BROWN HAIR THAT CHANGES TO BLONDE HALFWAY DOWN, AND
BRACES. AMELIA HAS BEEN MISSING SINCE OCTOBER 13TH WHEN SHE LEFT
ON FOOT FROM A RESIDENTIAL AREA IN BILLINGS, MONTANA. SHE HAS
MENTAL HEALTH ISSUES AND IS KNOWN TO USE DRUGS. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION ABOUT AMELIA, PLEASE CALL BILLINGS POLICE DEPARTMENT
AT 406 657 8460.