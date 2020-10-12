...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 6 PM MDT
THIS EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...BITTERROOT VALLEY, MISSOULA, HIGHWAY 200 BONNER TO
GREENOUGH, AND I-90 EAST MISSOULA TO BEARMOUTH.
* WHEN...FROM 9 AM THIS MORNING TO 6 PM MDT THIS EVENING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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