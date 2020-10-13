...HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM MDT THIS EVENING
THROUGH MIDNIGHT TONIGHT.
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH
POSSIBLE.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM 6 PM MDT THIS EVENING THROUGH MIDNIGHT MDT TONIGHT.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS COULD BLOW DOWN TREES AND POWER
LINES. WIDESPREAD POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
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