Siyeh Pass Trail, Glacier National Park

Siyeh Pass Trail, Glacier National Park

 NPS / Tim Rains

WEST GLACIER, Mont. – Glacier National Park officials say on Monday, July 27 at 4:45 p.m., the park received a report that a man had collapsed and was unresponsive on the Siyeh Pass Trail, about a mile from the trail head at Siyeh Bend.

Glacier National Park employees responded from Going-to-the-Sun Road on foot. Other hikers, including the man’s stepson, were performing CPR when National Park Service staff arrived. Rangers also used an automatic external defibrillator (AED) to attempt to resuscitate the man, but these efforts were unsuccessful.

The park has identified the victim as a 43-year-old man from Waupun, Wisconsin, who was hiking with his family. The Glacier County Coroner says the death appears to be due to natural causes.

Tags

News For You