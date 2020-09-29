THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
GREAT FALLS POLICE DEPARTMENT HAS ISSUED A MISSING ENDANGERED
PERSON ALERT FOR SALLY DEMARAIS-SMITH.
SMITH WAS LAST SEEN FRIDAY, SEPTEMBER 25TH IN GREAT FALLS,
MONTANA. SMITH MAY HAVE TRAVELED TO THE MALTA AREA, AND IS LIKELY
DRIVING A 2005 GOLD TOYOTA COROLLA BEARING MONTANA LICENSE PLATE
NUMBER 2-31335B.
SMITH IS A 53 YEAR OLD WHITE FEMALE, WITH BROWN HAIR AND BROWN
EYES. SHE IS 5 FEET 7 INCHES TALL, AND WEIGHS APPROXIMATELY 140
POUNDS. IT IS NOT KNOWN WHAT SMITH WAS WEARING WHEN SHE WAS LAST
SEEN.
ANYONE WITH INFORMATION REGARDING SALLY SMITH'S WHEREABOUTS,
PLEASE CALL 9 1 1, OR GREAT FALLS POLICE DEPARTMENT DETECTIVE
TAYLOR AT (406) 564-8718. GO TO MT.GOV OR THE GFPD FACEBOOK PAGE
FOR MORE INFORMATION AND A PHOTO.