THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED ON BEHALF OF
THE LAKE COUNTY SHERIFFS OFFICE. BEN J GRIFFING, A 62 YEAR OLD
WHITE MALE, HAS GONE MISSING FROM POLSON. BEN GRIFFING IS ABOUT 6
FEET 6 INCHES TALL, 165 POUNDS AND HAS BLUE EYES WITH BROWN AND
GRAY HAIR. HE HAS A 1999 WHITE TOYOTA AVALON WITH A PERSONALIZED
MONTANA PLATE THAT READS GIRAFFE. MISTER GRIFFING WAS LAST SEEN
ON JANUARY 18TH IN POLSON LEAVING FOR A SKIING AND WINTER CAMPING
TRIP IN THE PIONEER MOUNTAINS NEAR DILLON. HE ALSO FREQUENTLY
CAMPS AND SKIS IN THE BITTERROOT SELWAY MOUNTAINS NEAR DARBY. HE
WAS REPORTED MISSING TODAY AND THERE IS CONCERN FOR HIS WELFARE.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION, PLEASE CONTACT THE LAKE COUNTY
SHERIFFS OFFICE AT (406) 883-7301, OR CALL 9 1 1.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 PM THIS AFTERNOON TO
11 AM MST FRIDAY...
* WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches.
Potential for moderate rates of snow between 4 am and 8 am.
* WHERE...Missoula/Bitterroot Valleys.
* WHEN...From 5 PM this afternoon to 11 AM MST Friday.
* IMPACTS...Travel could be affected.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
Slow down and use caution while traveling.
The latest road conditions for the state you are calling from can
be obtained by calling 5 1 1.
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