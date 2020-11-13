...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 5 PM THIS
AFTERNOON TO 5 AM MST SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO
INCHES. SNOW BANDS PRODUCING PERIODS OF VERY INTENSE SNOW WILL
BE POSSIBLE THIS EVENING THROUGH OVERNIGHT HOURS.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM 5 PM THIS AFTERNOON TO 5 AM MST SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
NORTHERN CHEYENNE LAW ENFORCEMENT IS REQUESTING A MISSING
ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR MELISSA KILLSNIGHT, 18 MONTH OLD
NATIVE AMERICAN FEMALE, TAKEN BY NON CUSTODIAL MOTHER LYNETTE
AMERICAN HORSE, UNKNOWN DIRECTION OF TRAVEL, NO KNOWN VEHICLE. ANY
INFORMATION ABOUT MELISSA KILLSNIGHT PLEASE CALL NORTHERN CHEYENNE
LAW ENFORCEMENT AT 406-477-6288 OR 9 1 1.