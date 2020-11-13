A HIGH WIND WARNING is in place for areas east of the divide, including Great Falls, Livingston & Helena.

Winds 25 mph to 50 mph with gusts up to 60 mph and 70 mph are expected. 

A WIND ADVISORY is also in place for Flathead Lake with wind gusts up to 35 mph & Fort Peck Lake with gusts up to 50 mph.

 

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